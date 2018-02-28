Катя Семенова возвращается на сцену

Звезда девяностых четверть века посвятила своему мужу и вдруг поняла, что он врёт. Певица рассказала, что двадцать пять лет она жила в розовых очках. Однажды позвонила женщина, которая поведала, что давно встречается с супругом звезды.По словам артистки, самое обидное для неё стало то, что многие общие их друзья всё знали и даже были знакомы с любовницей мужа, при этом никто не посчитал нужным рассказать ей. Семенова с новыми композициями может быть интересна публике, а особенно женщинам за сорок, у которых не сложена или рухнувшая личная жизнь.