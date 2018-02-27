Ученые установили температуру, при которой коричневые карлики теряют облака

Коричневые карлики слишком малы, чтобы поддерживать процесс водородного синтеза, который подпитывает звезды и позволяет им оставаться горячими и яркими в течение длительного времени. После образования коричневые карлики медленно остывают и сжимаются с течением времени - в какой-то момент, их атмосфера изменяется от сильно облачной до полной безоблачности.Поскольку они свободно дрейфуют в космосе, атмосферные свойства коричневых карликов гораздо легче изучать, чем атмосферы экзопланет, где свет центральной звезды может быть полностью подавляющим.Ученые сосредоточили исследования на необычно красно-коричневом карлике под названием 2MASS J13243553 + 6358281, который является одним из ближайших известных планетарных масс объектов нашей Солнечной системы. Покраснение этого объекта ранее предполагало его двоичную систему, но результаты исследовательской группы показывают, что это единый плавающий планетарный массовый объект.Затем ученые могли сравнить его температуру с температурой другого ранее изученного коричневого карлика в той же движущейся группе, которая была еще облачной, в то время как 2MASS J1324 + 6358 была уже безоблачной. Это позволило им определить температуру, при которой происходит облачный и безоблачный переход.«Мы смогли установить точку в процессе охлаждения, при котором коричневые карлики, переходят от облачного до безоблачного периода»,- объяснил Ганье.Смещение происходит около 1600 градусов по Фаренгейту, для объектов планетарной массы, которые составляют 150 миллионов лет, таких как 2MASS J1324 + 6358 и других членов движущейся группы AB Doradus.«Поскольку коричневые карлики, подобные этому, настолько похожи на планеты газового гиганта, эта информация может помочь нам понять некоторые эволюционные процессы, которые произошли прямо здесь, в истории нашей собственной Солнечной системы», - добавил Ганье. Результаты исследований могут помочь ученым лучше понять, как эволюционировали планеты класса газовые гиганты, такие как Юпитер в нашей Солнечной системы.