Ученые: История воды изменяет историю происхождения Луны

В течение многих лет ученые считали, что после столкновения водород, диссоциированный из молекул воды, наряду с другими элементами с низкой температурой кипения, так называемые «летучие элементы», вырвались из диска и были потеряны в космосе. Это привело бы к сухим и летучим элементам, обедненным на Луне, что, казалось, соответствовало предыдущему анализу лунных образцов.Но продолжающиеся исследования химии Луны свидетельствуют о том, что она может быть более влажной, чем обычно, что вызывает вопросы о некоторых аспектах этой истории происхождения.«Это все еще очень важная область активных исследований, поэтому многие ученые, в том числе наш научный сотрудник отдела наземного магнетизма Эрик Хаури, а также многие другие коллеги из Университета Карнеги, выясняют, сколько воды существует в Луне. Это очень важный и сложный вопрос для ответа, учитывая, что мы имеем ограниченные знания об истории и распределении лунной воды », - объяснил Мики Накадзима из Университета Карнеги.Ученые создали подробные модели, чтобы определить, могут ли существующие теории о формировании Луны объяснить эволюцию влажной среды спутника, которая все еще истощается в других летучих элементах, таких как калий и натрий.«Хорошей новостью является то, что наши модели показывают, что наблюдения за влажной средой Луны не являются несовместимыми с гигантским ударом», - объяснил Накадзима.Однако это также означает, что ученые должны придумать другие объяснения того, почему Луна истощена калием, натрием и другими летучими элементами. Существуют и другие возможности, такие как летучие элементы на диске, падающие на Землю, а не выход или участие в формировании Луны. Или, возможно, они были частью Луны, когда впервые появились на диске после столкновения, но позже были потеряны.