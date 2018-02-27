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Ученые: История воды изменяет историю происхождения Луны

Луна образовалась между 4,4 и 4,5 миллиардами лет назад, когда объект столкнулся с все еще формирующейся протоЗемлей. Это воздействие создало горячий и частично испаренный диск материала, который вращался вокруг планеты, в конечном итоге охлаждая и аккреацируя Луну.

Ученые: История воды изменяет историю происхождения Луны


В течение многих лет ученые считали, что после столкновения водород, диссоциированный из молекул воды, наряду с другими элементами с низкой температурой кипения, так называемые «летучие элементы», вырвались из диска и были потеряны в космосе. Это привело бы к сухим и летучим элементам, обедненным на Луне, что, казалось, соответствовало предыдущему анализу лунных образцов.

Но продолжающиеся исследования химии Луны свидетельствуют о том, что она может быть более влажной, чем обычно, что вызывает вопросы о некоторых аспектах этой истории происхождения.

«Это все еще очень важная область активных исследований, поэтому многие ученые, в том числе наш научный сотрудник отдела наземного магнетизма Эрик Хаури, а также многие другие коллеги из Университета Карнеги, выясняют, сколько воды существует в Луне. Это очень важный и сложный вопрос для ответа, учитывая, что мы имеем ограниченные знания об истории и распределении лунной воды », - объяснил Мики Накадзима из Университета Карнеги.

Ученые создали подробные модели, чтобы определить, могут ли существующие теории о формировании Луны объяснить эволюцию влажной среды спутника, которая все еще истощается в других летучих элементах, таких как калий и натрий.

«Хорошей новостью является то, что наши модели показывают, что наблюдения за влажной средой Луны не являются несовместимыми с гигантским ударом», - объяснил Накадзима.

Однако это также означает, что ученые должны придумать другие объяснения того, почему Луна истощена калием, натрием и другими летучими элементами. Существуют и другие возможности, такие как летучие элементы на диске, падающие на Землю, а не выход или участие в формировании Луны. Или, возможно, они были частью Луны, когда впервые появились на диске после столкновения, но позже были потеряны.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 20:37
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