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Ученые: В экстремальных условиях луны Сатурна Энцелада возможно существует жизнь

Одна из лун Сатурна Энцелад может похвастаться идеальными условиями жизни для одноклеточных микроорганизмов, известных как археи, обнаруженные в некоторых из самых экстремальных условий на Земле, сообщают они в научном журнале Nature Communications.

Ученые: В экстремальных условиях луны Сатурна Энцелада возможно существует жизнь


По словам команды, метаногенный (метанопроизводящий) архей, названный Methanothermococcus okinawensis, процветал в лабораторных условиях, имитирующих среду, которая существует на спутнике Сатурна Энцеладе.

На Земле этот тип археев существует при очень высоких температурах вблизи глубоководных гидротермальных отверстий и превращает углекислый газ и газообразный водород в метан. Следы метана были ранее обнаружены в парах, образующихся из трещин на поверхности Энцелада.

«Мы пришли к выводу, что некоторые из CH4 (метан), обнаруженные в плюме Энцелада, в принципе могут быть получены метаногенами», - пишут исследователи в Германии и Австрии.

Ученые также подсчитали, что достаточное количество водорода для поддержки таких микробов может быть получено геохимическими процессами в скальном ядре Энцелада. Авторы решили проверить гипотезу о том, что условия на спутнике могут быть комфортными для существования метаногенных археев.

Но результаты не дают «никаких доказательств возможной внеземной жизни, Поэтому исследователи акцентировали внимание на том, что нужно избежать любых предположений о разумной жизни.

Предыдущие исследования показали, что Энцелад обладает океаном жидкой воды - ключевым ингредиентом для жизни - под его ледяной поверхностью. Предполагается также, что луна содержит такие соединения, как метан, углекислый газ и аммиак, а также его гидротермальная активность на южном полюсе - сочетание признаков, которые делают его ключевой целью в поисках внеземной жизни.

Дальнейшие исследования необходимы, чтобы исключить возможность того, что метан Энцелада может происходить из небиологических, геохимических процессов, говорят авторы.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 20:25
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