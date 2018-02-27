Ученые: В экстремальных условиях луны Сатурна Энцелада возможно существует жизнь

По словам команды, метаногенный (метанопроизводящий) архей, названный Methanothermococcus okinawensis, процветал в лабораторных условиях, имитирующих среду, которая существует на спутнике Сатурна Энцеладе.На Земле этот тип археев существует при очень высоких температурах вблизи глубоководных гидротермальных отверстий и превращает углекислый газ и газообразный водород в метан. Следы метана были ранее обнаружены в парах, образующихся из трещин на поверхности Энцелада.«Мы пришли к выводу, что некоторые из CH4 (метан), обнаруженные в плюме Энцелада, в принципе могут быть получены метаногенами», - пишут исследователи в Германии и Австрии.Ученые также подсчитали, что достаточное количество водорода для поддержки таких микробов может быть получено геохимическими процессами в скальном ядре Энцелада. Авторы решили проверить гипотезу о том, что условия на спутнике могут быть комфортными для существования метаногенных археев.Но результаты не дают «никаких доказательств возможной внеземной жизни, Поэтому исследователи акцентировали внимание на том, что нужно избежать любых предположений о разумной жизни.Предыдущие исследования показали, что Энцелад обладает океаном жидкой воды - ключевым ингредиентом для жизни - под его ледяной поверхностью. Предполагается также, что луна содержит такие соединения, как метан, углекислый газ и аммиак, а также его гидротермальная активность на южном полюсе - сочетание признаков, которые делают его ключевой целью в поисках внеземной жизни.Дальнейшие исследования необходимы, чтобы исключить возможность того, что метан Энцелада может происходить из небиологических, геохимических процессов, говорят авторы.