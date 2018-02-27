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На темной стороне Луны обнаружена огромная внеземная структура

Исследователи часто упоминали о темной стороне Луны, которая до сих пор еще не исследована представителями науки. Сейчас в сетях появился ролик, на котором показана огромная внеземная структура, замеченная уфологом под ником Streetcap1.

На темной стороне Луны обнаружена огромная внеземная структура


Загадочный объект хорошо запечатлен на фото и имеет большие параметры. Данный сюжет мог стать сенсацией, если бы попал на ТВ, но он также подтверждает слова Уильяма Купера, которому раньше никто не верил. Военный описывал скрытые базы пришельцев и НЛО, часто сопровождающие космические корабли или кружащиеся возле нашей планеты.



Американские власти прекрасно осведомлены о таких вещах, но предпочитают скрывать информацию от общества. Этот лунный комплекс внеземных цивилизаций уникален, потому что обратная сторона спутника не видна, но там есть множество кратеров вместе с морями.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40
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