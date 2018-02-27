В США ученые начали контролировать фотосинтез растений, используя невидимый свет

Кайю Гуан, доцент Колледжа сельского хозяйства, потребительских и экологических наук (ACES) и главный автор данного исследования, прокомментировал: «Метод позволяет нам быстро и непрерывно контролировать произрастание культур в различных условиях».В журнале Journal of Geophysical Research – Biogeasciences, штат Иллинойс, Гофанг Мяо, исследователь ACES и второй ведущий автор статьи, сообщил о первом непрерывном эксперименте, направленном на определение, как соевые бобы реагируют на колебания света и экологические стрессы.«Ученые изучают потенциал применения технологии спутниковых сигналов SIF для измерения фотосинтеза, и, в следствии, улучшения производительности сельскохозяйственных экосистем, – сказал эксперт Карл Бернакки, адъюнкт-профессор Института Карла Р. Вуза. – Исследование расширит понимание физиологии культур и откроет возможности для спутниковых наблюдений и мониторинга здоровья растений и урожайности на больших территориях».