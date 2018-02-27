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В США ученые начали контролировать фотосинтез растений, используя невидимый свет

На Среднем Западе эксперты начали контролировать массив невидимого света, испускаемого полевыми культурами сои. По данным недавно опубликованных исследований Университета штата Иллинойс, невидимый свет может показать процесс фотосинтеза в течение вегетационного периода растений.
В США ученые начали контролировать фотосинтез растений, используя невидимый свет


Кайю Гуан, доцент Колледжа сельского хозяйства, потребительских и экологических наук (ACES) и главный автор данного исследования, прокомментировал: «Метод позволяет нам быстро и непрерывно контролировать произрастание культур в различных условиях».

В журнале Journal of Geophysical Research – Biogeasciences, штат Иллинойс, Гофанг Мяо, исследователь ACES и второй ведущий автор статьи, сообщил о первом непрерывном эксперименте, направленном на определение, как соевые бобы реагируют на колебания света и экологические стрессы.

«Ученые изучают потенциал применения технологии спутниковых сигналов SIF для измерения фотосинтеза, и, в следствии, улучшения производительности сельскохозяйственных экосистем, – сказал эксперт Карл Бернакки, адъюнкт-профессор Института Карла Р. Вуза. – Исследование расширит понимание физиологии культур и откроет возможности для спутниковых наблюдений и мониторинга здоровья растений и урожайности на больших территориях».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 15:24
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