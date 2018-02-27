Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать тару для продуктов питания

Сейчас уже получены простейшие прототипы, способные заменить вредный пластик. Особое внимание уделяется разработкам материалов для упаковки продуктов, а в поселке Чернё были построены специальные теплицы. В них проложены большие прозрачные трубы для роста подводных растений разных цветов.Пока основное производство проводится в море, потому что эксперты заметили увеличение роста необходимого материала, способного принести хороший урожай. Пока его используют в зубных пастах, косметике и пищевых товарах.