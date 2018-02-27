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Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать тару для продуктов питания

Шведские специалисты решили изготавливать тару для продуктов питания из морских водорослей. Также их них можно делать стаканы и ведра вместе с упаковочными пакетами.

Сейчас уже получены простейшие прототипы, способные заменить вредный пластик. Особое внимание уделяется разработкам материалов для упаковки продуктов, а в поселке Чернё были построены специальные теплицы. В них проложены большие прозрачные трубы для роста подводных растений разных цветов.

Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать тару для продуктов питания


Пока основное производство проводится в море, потому что эксперты заметили увеличение роста необходимого материала, способного принести хороший урожай. Пока его используют в зубных пастах, косметике и пищевых товарах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30
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