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Наличие жизни в самой сухой пустыне мира рассматривается учеными как знак потенциальной жизни на Марсе

Впервые исследователи наблюдали, как жизнь восстанавливается в самой сухой пустыне в мире, демонстрируя, что она также может скрываться в почвах Марса.

Наличие жизни в самой сухой пустыне мира рассматривается учеными как знак потенциальной жизни на Марсе


Под руководством научного сотрудника Университета штата Вашингтон Дирка Шульце-Макуча, международная команда изучила самый сухой уголок пустыни Атакама в Южной Америке, где десятилетия проходят без дождя. Ученые давно задавались вопросом, являются ли микробы в почве этой сверхзасушливой среды, наиболее похожей на Земле поверхностью Марса, постоянными жителями или просто умирающими остатками жизни, взорванными погодой.

В новом исследовании Шульце-Макуч и его сотрудники показывают, что даже сверхзасушливая пустыня Атакама может обеспечить обильную среду для микроорганизмов. Исследователи обнаружили, что специализированные бактерии способны жить в почве, спящие в течение десятилетий, без воды, а затем реактивироваться и воспроизводиться, когда идет дождь.

«Наши исследования говорят нам, что если жизнь может сохраняться в самой сухой окружающей среде Земли, есть хороший шанс, что она могла бы существовать аналогичным образом на Марсе». – считает ученый.

Хотя жизнь в самых сухих регионах Земли жесткая, марсианская поверхность является еще более агрессивной средой. Однако это было не всегда так. Миллионы лет назад на Марсе были небольшие океаны и озера, где ранние формы жизни, возможно, процветали. По мере того, как атмосфера планеты иссякла и становилась все холоднее, эти организмы могли бы выработать многие из форм адаптации согласно аналогии в использовании почвы Атакамы, чтобы выжить на Земле, сказал Шульц-Макуч.

В марсианской почве есть замороженная вода, а недавние исследования указывают на ночные снегопады и другие повышенные явления влажности вблизи поверхности. Если бы жизнь эволюционировала на Марсе, исследования Шульца-Макуча предполагают, что она могла найти подповерхностную нишу под сегодняшней сильно засушливой поверхностью современного Марса.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:56
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