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Вмешательство человека изменило экосистемы Центральной Африки более 2600 лет назад - ученые

Ученые обсуждают изменения экосистемы в Центральной Африке, где, по-видимому, произошли крупные интервенции 2600 лет назад. Геофизик Потсдама Янник Гарцин и его команда обнаружили, что резкое превращение экосистемы тропических лесов в это время не было результатом климатических изменений, это было сделано человеком.

Вмешательство человека изменило экосистемы Центральной Африки более 2600 лет назад - ученые


Ученые опубликовали отчет результатов в журнале PNAS. Исследовательская группа изучила осадки озер в южной части Камеруна, чтобы решить загадку «кризиса тропических лесов». Таким образом ученые смогли установить границу резкого изменения экосистемы в Центральной Африке.

Более 20 лет назад анализ озерных отложений из озера Баромби на юге Камеруна показал, что более старые слои осадков в основном содержат пыльцу деревьев, отражающую плотную лесистую среду. Напротив, более новые осадки содержали значительную долю пыльцы саванны: плотный примитивный лес быстро трансформировался в саванны около 2600 лет назад, после чего последовало столь же резкое восстановление леса примерно через 600 лет. Долгое время наиболее вероятной причиной этого внезапного изменения, получившего название «кризиса тропических лесов», считалось изменение климата, вызванное уменьшением количества осадков и увеличением сезонности осадков.

Тем не менее Гарцин, докторант из Университета Потсдама, и его международная команда ученых подозревали, что другие причины могут привести к трансформации экосистемы. Реконструируя как растительность, так и изменение климата самостоятельно путем изотопного анализа молекулярных окаменелостей, сохраненных в осадке, команда подтвердила, что в период кризиса тропических лесов произошли значительные изменения в растительности, но указано, что это не сопровождалось изменением в осадках.

«Кризис тропического леса доказан, но его нельзя объяснить изменением климата. Фактически, в более чем 460 археологических находках в регионе мы обнаружили признаки того, что люди вызвали эти изменения в экосистеме», - говорит Гарсин.


Ученые убеждены, что изменение климата не привело к кризису в тропическом лесу 2600 лет назад, но именно рост населения, поселившегося в регионе, спровоцировал трансформацию экосистемы, так как люди нуждались в очистке леса и эксплуатации пахотных земель.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:36
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