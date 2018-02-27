Физики нашли способ для выворачивания потоков света наизнанку

Рассмотрев распространение света в стандартных пространствах, взяв для примера расхождение потоков в воде, воздухе, стекле или вакууме, можно заметить высокую степень точности всех изотопных и однородных аспектов. Подобные стандартные условия способствуют простому расхождению света, формой стандартного концентрического кольца. А если рассмотреть среду, как трехмерную, то образуется форма в виде сферы. Подобное движение, придаваемое электромагнитной волне, можно сравнить с колебанием воды, когда в нее падает обычный тяжелый предмет.Данные эффекты применили физики при проведении недавних исследований, получив в результате специальную метаповерхность, обладающей гиперболическими свойствами, необходимыми для электромагнитной формы излучения в инфракрасном диапазоне. Совершая свое движение вдоль полученной поверхности, перемещение мвета совершается по пространству, обладающему большой кривизной с отрицательным зарядом. Это способствует расхождению волн от источника в соответствующих направлениях, волновой же фронт становится выпуклым отношению к нему, а не вогнутым. Получается подобие «выворачивания» наизнанку.