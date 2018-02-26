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Ученый Мичио Каку предрекает контакт с инопланетянами в этом столетии

Ученый-футурист Мичио Каку в своей новой книге «Будущее человечества» выдвинул довольно невероятную на первый взгляд теорию, согласно которой пришельцы откроют свое присутствие во Вселенной в этом столетии.

Ученый Мичио Каку предрекает контакт с инопланетянами в этом столетии


Ученые Института поисков внеземного интеллекта (SETI) уже несколько десятилетий контролируют пространство для исследования любых радиопомех пришельцев, но пока ничего не появилось. Отвечая на вопрос о возможности установления контакта с инопланетянами, Каку предположил, что рано или поздно эта работа по мониторингу окупится, хотя это не приведет к открытому обмену информацией между нами и нашими новыми соседями.

«Я лично чувствую, что в этом столетии мы свяжемся с инопланетной цивилизацией, слушая радиопередачи, но говорить с ними будет сложно, поскольку они могут быть отдалены от нас десятками световых лет. Итак, тем временем мы должны расшифровать свой язык, чтобы понять их уровень технологии. Являются ли они экспансивными и агрессивными или мирными – на этот вопрос ответа пока нет. Но я думаю, что это маловероятно, поскольку мы будем похожи на лесных животных, то есть мы не стоим общения с ними». – заявил Каку.

Учитывая огромные расстояния, которые радиосигналы должны будут путешествовать, предсказания Каку имеют смысл. В то время как многие ученые все больше обеспокоены тем, что не слышали инопланетян, стоит отметить, что чистый размер известной Вселенной означает, что для достижения сигналов от одной стороны пространства к другой требуется миллиарды лет. Поэтому, если инопланетяне достаточно далеко от нас, мы, вероятно, еще не освоили правильную технологию, чтобы уловить столь слабые отдаленные радиопередачи против водоворота белого шума от других звезд и сверхновых.

Даже для относительно близкой инопланетной цивилизации отправка сообщений туда и обратно займет десятилетия или столетия. Таким образом, если земляне когда-либо найдут доказательства пришельцев, сменится не одно поколение, прежде чем человеческий вид сможет установить контакт с их будущими потомками.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:21
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