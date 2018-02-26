Специалисты считают, что глобальные выбросы ископаемого углеводородного топлива серьезно недооценены

Углеводороды особенно вредны в крупных городах, где за счет химических реакций с автомобильными выбросами образуют озон – парниковый газ, который является ключевым компонентом смога и напрямую связан с увеличением смертности населения.Этан и пропан попадают в воздух из-за утечек при добыче и распределении природного газа. Новое исследование показывает, что глобальные выбросы ископаемого топлива углеводородов недооценены и в 2-3 раза выше, чем считалось ранее.Авторы международного исследования с участием ученых из Йорка, Осло и Колорадо в настоящее время призывают к дальнейшему исследованию выбросов метана из ископаемого топлива, мощного парникового газа, который выделяется вместе с этаном и пропаном из источников природного газа. В исследовании ученые использовали данные 20 обсерваторий со всего мира.Соавтор исследования, профессор Люси Карпентер из Химического факультета Йоркского университета, сказала: «Мы знаем, что основным источником этана и пропана в атмосфере являются непреднамеренные эвакуационные выбросы при добыче ископаемого топлива. Если уровень этана и пропана намного выше, чем мы считали ранее, то необходимо оценить, как на него повлияла добыча нефти и природного газа».Ученым необходимо иметь точное представление об уровне углеводородов в атмосфере для прогнозирования воздействия озона на население, что особенно важно для некоторых пригородных и сельских районов, которые, как известно, находятся на грани безопасного воздействия.Профессор Алли Льюис, соавтор исследования химического факультета Университета Йорка, добавила: «Тропосферный озон вызывает множество серьезных проблем со здоровьем, а двуокись азота – одна из трех основных причин смертей, связанных с загрязнением».