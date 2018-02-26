АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Тибета: Оперная звезда Александра Давид - Неэль оставила карьеру ради науки и открыла людям секреты запретной Лхасы
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Специалисты считают, что глобальные выбросы ископаемого углеводородного топлива серьезно недооценены

Новые исследования ученых из Университета Йорка показали, что глобальный уровень этана и пропана в атмосфере недооценен более чем на 50%.
Специалисты считают, что глобальные выбросы ископаемого углеводородного топлива серьезно недооценены


Углеводороды особенно вредны в крупных городах, где за счет химических реакций с автомобильными выбросами образуют озон – парниковый газ, который является ключевым компонентом смога и напрямую связан с увеличением смертности населения.

Этан и пропан попадают в воздух из-за утечек при добыче и распределении природного газа. Новое исследование показывает, что глобальные выбросы ископаемого топлива углеводородов недооценены и в 2-3 раза выше, чем считалось ранее.

Авторы международного исследования с участием ученых из Йорка, Осло и Колорадо в настоящее время призывают к дальнейшему исследованию выбросов метана из ископаемого топлива, мощного парникового газа, который выделяется вместе с этаном и пропаном из источников природного газа. В исследовании ученые использовали данные 20 обсерваторий со всего мира.

Соавтор исследования, профессор Люси Карпентер из Химического факультета Йоркского университета, сказала: «Мы знаем, что основным источником этана и пропана в атмосфере являются непреднамеренные эвакуационные выбросы при добыче ископаемого топлива. Если уровень этана и пропана намного выше, чем мы считали ранее, то необходимо оценить, как на него повлияла добыча нефти и природного газа».

Ученым необходимо иметь точное представление об уровне углеводородов в атмосфере для прогнозирования воздействия озона на население, что особенно важно для некоторых пригородных и сельских районов, которые, как известно, находятся на грани безопасного воздействия.

Профессор Алли Льюис, соавтор исследования химического факультета Университета Йорка, добавила: «Тропосферный озон вызывает множество серьезных проблем со здоровьем, а двуокись азота – одна из трех основных причин смертей, связанных с загрязнением».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 20:44
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Призовой фонд ЧЕ-2020 по футболу составит 371
Большую кольцевую линию метро Москвы достроят к
Из Сибири на территорию Рима пришли аномальные
В метро Москвы беременным будут выдавать
Росгвардия возьмет на вооружение современных
Журова отмечает, что РФ заработала достаточное
Коротченко пояснил, о чем говорит доставка в
Зеленый чай снижает эффект действия препаратов от
Ученые: Сидячий образ жизни может стать
Наличие жизни в самой сухой пустыне мира
The National Interest: На Ближнем Востоке может
Члены экипажа сняли британку с самолета из-за
Группа The Rolling Stones посетит Великобританию
НАТО перестало сотрудничать с Россией в области
Вмешательство человека изменило экосистемы
Депутат Милонов поддержал решение таиландских
Google Chrome получил долгожданную опцию для
Турция ввела в Африн полицейский и армейский
Ученый Мичио Каку предрекает контакт с
Беззеркальная фотокамера Canon EOS M50
Дизельный BMW X3 M получил экстремальную версию
В Кремле запланированы новые майские указы
В России утверждена государственная программа
Искусственный интеллект будет определять
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров удивил
Рэпер Face "атаковал" США на медведе и "переспал"
СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с
В Пскове пассажир застрелил таксиста и замерз в
Рэпер Птаха ответил критикам и пообещал вернуться
Дмитрий Дюжев поведал, как его обманом свели с
Просмотреть все новости