Компания Panasonic научила искусственный интеллект распознавать людей в очках

Благодаря системам идентификации лиц уровень безопасности был повышен в несколько раз, но, несмотря на это злоумышленниках удается обойти системы путем скрывания лица от камеры. Специалисты уверены, что разработанный алгоритм под названием WV-ASF950 повысит безопасность на 100%.Проведя исследования над новой разработкой, стало известно, что она позволит улучшить функции распознавания лиц в пять раз. Компания Panasonic будет встраивать в свои камеры ИИ, который распознает даже состарившихся людей. Представители компании рассказали, что благодаря новой разработке будут отбираться только качественные фотографии, чтобы повысить работоспособность программы распознавания лиц. Дата старта проекта запланирована на середину лета 2018 года.