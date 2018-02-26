Астрономы обнаружили вспышку нейтронной звезды мощностью в миллионы солнц

В 1980-х годах исследователи начали открывать чрезвычайно яркие источники рентгеновских лучей во внешних частях галактик, вдали от сверхмассивных черных дыр, доминирующих в их центрах. Поначалу исследователи полагали, что эти космические объекты, называемые ультралучевыми рентгеновскими источниками, или ULX, были мощными черными дырами с более чем в десять раз большей массой солнца. Но наблюдения телескопов NASA с 2014 года показывают, что некоторые ULX, светящиеся рентгеновским светом, равным по энергии миллионам солнц, на самом деле являются нейтронными звездами - сгоревшими ядрами массивных звезд, которые взорвались. До сих пор три таких ULX были идентифицированы как нейтронные звезды.Теперь команда, возглавляемая Мюрреем Брайтманом из Калтех, использующая данные рентгеновской обсерватории NASA Chandra, идентифицировала четвертый ULX как нейтронную звезду - и нашла новые подсказки о том, как эти объекты могут сиять так ярко.Нейтронные звезды - чрезвычайно плотные объекты. Их гравитация притягивает окружающий материал от ближайших звезд, и по мере того, как этот материал дергается, он нагревается и светится рентгеновскими лучами. Но по мере того, как нейтронные звезды «питаются» от материи, наступает момент, когда полученный рентгеновский свет отталкивает вещество. Астрономы называют этот момент - когда объекты не могут быстрее накапливать вещество и выделяют больше рентгеновских лучей - предел Эддингтона.В новом исследовании ученые рассмотрели ULX в галактике Whirlpool, также известную как M51, расположенную от нам в 28 миллионов световых лет. Они проанализировали архивные рентгенологические данные, полученные Чандрой, и обнаружили необычный провал в спектре света ULX. Ученые выяснили, что погружение происходит от явления, называемого циклотронным резонансным рассеянием, возникающим, когда заряженные частицы - либо положительно заряженные протоны, либо отрицательно заряженные электроны - кружатся вокруг в магнитном поле. Черные дыры не имеют магнитных полей и нейтронных звезд, поэтому обнаружение показало, что этот конкретный ULX в M51 является нейтронной звездой.