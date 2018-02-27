Ученые: Сидячий образ жизни может стать виновником развития девяти видов онкологии

Кроме опухолей в груди и кишечнике, патологии могут поразить легкие, шею и голову. Такая новость не обрадует любителей сидеть перед ТВ в зимнее время, но предотвратить негативные последствия для организма можно с помощью изменения привычного проведения досуга. Даже при работе за ПК нужно выделять час для движения, часто заниматься домашними делами и не пренебрегать прогулками на свежем воздухе.Уже доказана взаимосвязь между неподвижностью и летальными исходами, связанными с инсультом, инфарктом, диабетом, гипертонией и заболеваний мозга. При физической нагрузке 7 часов каждую неделю риск можно снизить до 20%, но рекомендуется больше времени уделять активному образу жизни.