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Ученые: Сидячий образ жизни может стать виновником развития девяти видов онкологии

Американские специалисты раньше говорили, что сидячий образ жизни негативно отражается на нормальной работе сердца. Сейчас исследования показали, что он может стать виновником развития девяти видов онкологии.

Кроме опухолей в груди и кишечнике, патологии могут поразить легкие, шею и голову. Такая новость не обрадует любителей сидеть перед ТВ в зимнее время, но предотвратить негативные последствия для организма можно с помощью изменения привычного проведения досуга. Даже при работе за ПК нужно выделять час для движения, часто заниматься домашними делами и не пренебрегать прогулками на свежем воздухе.

Ученые: Сидячий образ жизни может стать виновником развития девяти видов онкологии


Уже доказана взаимосвязь между неподвижностью и летальными исходами, связанными с инсультом, инфарктом, диабетом, гипертонией и заболеваний мозга. При физической нагрузке 7 часов каждую неделю риск можно снизить до 20%, но рекомендуется больше времени уделять активному образу жизни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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