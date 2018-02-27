Зеленый чай снижает эффект действия препаратов от давления – Медики
Японские медики выяснили, что зеленый час снижает эффект действия препаратов от давления. Потому они не рекомендуют такой категории лиц увлекаться чрезмерным употреблением напитка.
Во время опытов добровольцы, принимающие “Надолол” две недели пили чай, после чего его заменили обычной водой. Специалисты заметили, что после ежедневного включения напитка в меню, лекарства в крови оказывалось на три четверти меньше, чем в другой ситуации. Это связано с химическими соединениями, которые не дают кишечнику всасывать нужные компоненты.
Также это относится к целипрололу и фексофенадину, снимающему симптомы аллергии. Кроме побочных действий зеленого чая аналогичные свойства имеют яблоки с апельсинами и грейпфрутами.
Во время опытов добровольцы, принимающие “Надолол” две недели пили чай, после чего его заменили обычной водой. Специалисты заметили, что после ежедневного включения напитка в меню, лекарства в крови оказывалось на три четверти меньше, чем в другой ситуации. Это связано с химическими соединениями, которые не дают кишечнику всасывать нужные компоненты.
Также это относится к целипрололу и фексофенадину, снимающему симптомы аллергии. Кроме побочных действий зеленого чая аналогичные свойства имеют яблоки с апельсинами и грейпфрутами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00