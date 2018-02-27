Зеленый чай снижает эффект действия препаратов от давления – Медики

Во время опытов добровольцы, принимающие “Надолол” две недели пили чай, после чего его заменили обычной водой. Специалисты заметили, что после ежедневного включения напитка в меню, лекарства в крови оказывалось на три четверти меньше, чем в другой ситуации. Это связано с химическими соединениями, которые не дают кишечнику всасывать нужные компоненты.Также это относится к целипрололу и фексофенадину, снимающему симптомы аллергии. Кроме побочных действий зеленого чая аналогичные свойства имеют яблоки с апельсинами и грейпфрутами.