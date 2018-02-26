Искусственный интеллект будет определять пневмонию и почечную недостаточность

Острая почечная недостаточность (ОПН) у пациентов часто приводит к резкому и серьезному нарушению функционирования почек вплоть до их отказа и летального исхода. По этой причине ученые приступили к разработке технологии для DeepMind, чтобы новые алгоритмы могли быстро подсказать врачам и медсестрам, что необходимо срочно оказать помощь больному. Для этих целей DeepMind разрешили доступ к 700 тыс. медицинских записей. Их изучение должно помочь искусственному алгоритму "замечать" любое ухудшение состояния человека.Кроме этого, искусственный интеллект похожим образом научили определять детскую пневмонию, однако пока что он справляется с диагностикой лишь в 90% случаев.