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Искусственный интеллект будет определять пневмонию и почечную недостаточность

Технология DeepMind, разработкой которой занимаются в компании Google, теперь сможет диагностировать пневмонию и предсказывать приступы острой почечной недостаточности. Ранее ученые уже смогли научить данный искусственный интеллект выявлять заболевания глаз.

Искусственный интеллект будет определять пневмонию и почечную недостаточность


Острая почечная недостаточность (ОПН) у пациентов часто приводит к резкому и серьезному нарушению функционирования почек вплоть до их отказа и летального исхода. По этой причине ученые приступили к разработке технологии для DeepMind, чтобы новые алгоритмы могли быстро подсказать врачам и медсестрам, что необходимо срочно оказать помощь больному. Для этих целей DeepMind разрешили доступ к 700 тыс. медицинских записей. Их изучение должно помочь искусственному алгоритму "замечать" любое ухудшение состояния человека.

Кроме этого, искусственный интеллект похожим образом научили определять детскую пневмонию, однако пока что он справляется с диагностикой лишь в 90% случаев.
Общество / Технологии / Наука
Добавил: Joanne Вчера, 23:00
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