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Ученые разработали технологию, позволяющую наблюдать за процессом эволюции бактерии E. coli

Команда ученых Университета Аризоны разработала эволюционный механизм мгновенного действия – внедрение «воскрешенных» генов предков в современные бактерии E.coli. Технология дает исследователям возможность понаблюдать, как снова и снова разворачивается эволюция, что, в свою очередь, может рассказать о развитии ранней жизни на Земле, и о том, какой она может быть на других планетах.
Ученые разработали технологию, позволяющую наблюдать за процессом эволюции бактерии E. coli


«Организмы нормально функционируют даже тогда, когда созданы с геном, которому более 700 миллионов лет», – говорит ведущий автор исследования Бетюль Качар, астробиолог из Университета Аризоны, о чем сообщает журнал Astrobiology Magazine.

Разработка технологии рекомбинантной ДНК – взятие гена из одного организма и внедрение его в геном другого – дала возможность исследователям экспериментально ответить на вопрос эволюционного биолога Стефана Дж. Гулда «Если бы мы могли перемотать время и позволить эволюции произойти снова, была бы жизнь на Земле такой, какой мы ее знаем?».

Качар провела исследование со своим помощником Эриком Гошером в Georgia Tech в рамках проекта, финансируемого НАСА, для повторного воспроизведения эволюции лабораторной бактерии E. coli. Ученая «перемотала» процесс развития ключевого белка E. coli, ответственного за существование бактерии.

Древний ген EF-Tu, внедренный в геном E. coli, отличается от современного аналога по 28 показателям. Поскольку данные бактерии не могут выжить без EF-Tu, основной задачей Качар было выяснить, может ли древний ген функционировать даже в современной E. coli.

Качар создала шесть различных популяций гибридных бактерий, а затем вырастила их в лаборатории на 2000 поколений. Каждая из групп дала потенциальный новый эволюционный результат.

Результаты работы Бетюль Качар могут рассказать ученым о жизни на других планетах, а также о будущей адаптации к изменению климата и другим антропогенным факторам на нашей, как сообщила сама автор исследования журналу Astrobiology.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 17:01
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