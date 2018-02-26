Ученые разработали технологию, позволяющую наблюдать за процессом эволюции бактерии E. coli
Команда ученых Университета Аризоны разработала эволюционный механизм мгновенного действия – внедрение «воскрешенных» генов предков в современные бактерии E.coli. Технология дает исследователям возможность понаблюдать, как снова и снова разворачивается эволюция, что, в свою очередь, может рассказать о развитии ранней жизни на Земле, и о том, какой она может быть на других планетах.
«Организмы нормально функционируют даже тогда, когда созданы с геном, которому более 700 миллионов лет», – говорит ведущий автор исследования Бетюль Качар, астробиолог из Университета Аризоны, о чем сообщает журнал Astrobiology Magazine.
Разработка технологии рекомбинантной ДНК – взятие гена из одного организма и внедрение его в геном другого – дала возможность исследователям экспериментально ответить на вопрос эволюционного биолога Стефана Дж. Гулда «Если бы мы могли перемотать время и позволить эволюции произойти снова, была бы жизнь на Земле такой, какой мы ее знаем?».
Качар провела исследование со своим помощником Эриком Гошером в Georgia Tech в рамках проекта, финансируемого НАСА, для повторного воспроизведения эволюции лабораторной бактерии E. coli. Ученая «перемотала» процесс развития ключевого белка E. coli, ответственного за существование бактерии.
Древний ген EF-Tu, внедренный в геном E. coli, отличается от современного аналога по 28 показателям. Поскольку данные бактерии не могут выжить без EF-Tu, основной задачей Качар было выяснить, может ли древний ген функционировать даже в современной E. coli.
Качар создала шесть различных популяций гибридных бактерий, а затем вырастила их в лаборатории на 2000 поколений. Каждая из групп дала потенциальный новый эволюционный результат.
Результаты работы Бетюль Качар могут рассказать ученым о жизни на других планетах, а также о будущей адаптации к изменению климата и другим антропогенным факторам на нашей, как сообщила сама автор исследования журналу Astrobiology.
«Организмы нормально функционируют даже тогда, когда созданы с геном, которому более 700 миллионов лет», – говорит ведущий автор исследования Бетюль Качар, астробиолог из Университета Аризоны, о чем сообщает журнал Astrobiology Magazine.
Разработка технологии рекомбинантной ДНК – взятие гена из одного организма и внедрение его в геном другого – дала возможность исследователям экспериментально ответить на вопрос эволюционного биолога Стефана Дж. Гулда «Если бы мы могли перемотать время и позволить эволюции произойти снова, была бы жизнь на Земле такой, какой мы ее знаем?».
Качар провела исследование со своим помощником Эриком Гошером в Georgia Tech в рамках проекта, финансируемого НАСА, для повторного воспроизведения эволюции лабораторной бактерии E. coli. Ученая «перемотала» процесс развития ключевого белка E. coli, ответственного за существование бактерии.
Древний ген EF-Tu, внедренный в геном E. coli, отличается от современного аналога по 28 показателям. Поскольку данные бактерии не могут выжить без EF-Tu, основной задачей Качар было выяснить, может ли древний ген функционировать даже в современной E. coli.
Качар создала шесть различных популяций гибридных бактерий, а затем вырастила их в лаборатории на 2000 поколений. Каждая из групп дала потенциальный новый эволюционный результат.
Результаты работы Бетюль Качар могут рассказать ученым о жизни на других планетах, а также о будущей адаптации к изменению климата и другим антропогенным факторам на нашей, как сообщила сама автор исследования журналу Astrobiology.