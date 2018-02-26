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Человечество избавиться от алкоголизма через 1000 лет – Ученые

Американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, что человечество избавиться от алкоголизма через 1000 лет. Эволюция станет причиной полной непереносимости напитков.

Данная тенденция уже замечена в наше время, что подтвердили исследования геномов 2500 добровольцев. Алкоголизм возникаете из-за мутации, после чего нарушаются функции ADH, отвечающего за кодирование алкогольдегидрогеназы. Фермент способствует окислению спиртов, и низкая активность элемента вызывает развитие зависимости. Однако в будущем организм сможет выработать защитные механизмы и люди избавятся от пагубной привычки.

Человечество избавиться от алкоголизма через 1000 лет – Ученые


Пока ученые имеют различные мнения по поводу умеренного употребления спиртных напитков. Одни эксперты стали их противниками, но другие коллеги отметили, что они могут принести пользу для здоровья. Некоторые доводы были получены во время опытов, не имеющих ценности в науке.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:00
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