В США остановлен эксперимент по имитации полета на Марс
Стало известно, что 19 февраля был остановлен шестой эксперимент по имитации условий полета на Марс. Причиной стали проблемы со здоровьем одного из участников.
Стоит отметить, что исследовательская миссия стартовала 15 февраля. Эксперимент проводился на острове Гавайи возле вулкана Мауна-Лоа. Всего в экипаже было четыре человека – двое мужчин и две женщины. Изначально предполагалось, что испытание продлится восемь месяцев, как и в реальных условиях при полете на Марс. Тем не менее, миссию прервала неожиданная проблема.
Сообщается, что одного из участников эксперимента госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Другие три участника покинули исследовательский модуль. Пока что не сообщается, по каким причинам члена экипажа было доставлено в больницу, но глава американской серии экспериментов по имитации условий полета на Марс Ким Бинстед сказала, что в модуле случилось непредвиденное и об этом специалисты сообщат позже.
На данный момент неизвестно, когда эксперимент продолжится.
Стоит отметить, что исследовательская миссия стартовала 15 февраля. Эксперимент проводился на острове Гавайи возле вулкана Мауна-Лоа. Всего в экипаже было четыре человека – двое мужчин и две женщины. Изначально предполагалось, что испытание продлится восемь месяцев, как и в реальных условиях при полете на Марс. Тем не менее, миссию прервала неожиданная проблема.
Сообщается, что одного из участников эксперимента госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Другие три участника покинули исследовательский модуль. Пока что не сообщается, по каким причинам члена экипажа было доставлено в больницу, но глава американской серии экспериментов по имитации условий полета на Марс Ким Бинстед сказала, что в модуле случилось непредвиденное и об этом специалисты сообщат позже.
На данный момент неизвестно, когда эксперимент продолжится.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:20