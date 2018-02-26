В США остановлен эксперимент по имитации полета на Марс

Стоит отметить, что исследовательская миссия стартовала 15 февраля. Эксперимент проводился на острове Гавайи возле вулкана Мауна-Лоа. Всего в экипаже было четыре человека – двое мужчин и две женщины. Изначально предполагалось, что испытание продлится восемь месяцев, как и в реальных условиях при полете на Марс. Тем не менее, миссию прервала неожиданная проблема.Сообщается, что одного из участников эксперимента госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Другие три участника покинули исследовательский модуль. Пока что не сообщается, по каким причинам члена экипажа было доставлено в больницу, но глава американской серии экспериментов по имитации условий полета на Марс Ким Бинстед сказала, что в модуле случилось непредвиденное и об этом специалисты сообщат позже.На данный момент неизвестно, когда эксперимент продолжится.