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Полина Гагарина выложила фото, на котором предстала перед зрителями в нелепом пальто

Зрители решили, что Полина Гагарина на недавно выложенном снимке надела нелепое пальто, которое напомнило ковер под ногами певицы.

Полина Гагарина выложила фото, на котором предстала перед зрителями в нелепом пальто


Полина Гагарина проводит свое время в Милане, где заканчивается Неделя моды. Девушка вдохновилась яркими образами и устроила показ в коридоре своей гостиницы. На фотоснимке исполнительница красуется в колоритном пальто с орнаментом, свитере и классических джинсах.

Поклонникам образ певицы понравился, но они с сарказмом заметили, что пальто смотрится нелепо и напоминает ковер под ногами артистки. А еще назвали наряд Полины старомодным, как у родителей. Преданным фанатам по душе любой наряд их любимицы и от этого они тоже остались в восторге.

В повседневной жизни Гагарина любит стиль casual: толстовки, свитера, брючные костюмы, рубашки, а для публичного мероприятия платья в пол. Аксессуаров Полина надевает минимум, а из обуви предпочтение отдает классическим моделям.

Пользователи Сети отметили, что Полина Гагарина имеет прекрасный вкус. В прошлом году на вручении музыкальной премии она появилась в платье с перьями и приковала к себе взгляды гостей этого мероприятия. Зрители пришли в восторг от выбранного ею образа, в котором она выглядела бесподобно.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:34
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