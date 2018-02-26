Полина Гагарина выложила фото, на котором предстала перед зрителями в нелепом пальто

Полина Гагарина проводит свое время в Милане, где заканчивается Неделя моды. Девушка вдохновилась яркими образами и устроила показ в коридоре своей гостиницы. На фотоснимке исполнительница красуется в колоритном пальто с орнаментом, свитере и классических джинсах.Поклонникам образ певицы понравился, но они с сарказмом заметили, что пальто смотрится нелепо и напоминает ковер под ногами артистки. А еще назвали наряд Полины старомодным, как у родителей. Преданным фанатам по душе любой наряд их любимицы и от этого они тоже остались в восторге.В повседневной жизни Гагарина любит стиль casual: толстовки, свитера, брючные костюмы, рубашки, а для публичного мероприятия платья в пол. Аксессуаров Полина надевает минимум, а из обуви предпочтение отдает классическим моделям.Пользователи Сети отметили, что Полина Гагарина имеет прекрасный вкус. В прошлом году на вручении музыкальной премии она появилась в платье с перьями и приковала к себе взгляды гостей этого мероприятия. Зрители пришли в восторг от выбранного ею образа, в котором она выглядела бесподобно.