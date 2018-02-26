АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Тибета: Оперная звезда Александра Давид - Неэль оставила карьеру ради науки и открыла людям секреты запретной Лхасы
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

В Пенсильвании неизвестные науке подземные хищники растерзали 15 шахтеров

На сайте Mysterious Universe появилась информация о происшествии в Пенсильвании. Неизвестные науке подземные хищники растерзали 15 шахтеров.

Это произошло в 40-х годах возле города Диксонвилла. Тогда официальной версией стал обвал, но когда инспектор вместе с напарником решил спуститься в завал, чтобы отыскать тела погибших людей, перед его глазами возникла ужасная картина. Все останки были разорваны в клочья загадочными существами, а также некоторые части тел пропали. В это время возникли проблемы с возвращением на поверхность, после чего уставшие спасатели решили немного отдохнуть.

В Пенсильвании неизвестные науке подземные хищники растерзали 15 шахтеров


Задремавший американец был в шоке, когда увидел возле себя неизвестного монстра, имеющего огромный рост. Тогда он не тронул свидетелей событий, но они боялись возвращения животного, не принадлежащего к нашему миру. Потом многие эксперты считали, что эти создания создали ловушку для своих жертв, после чего шахту закрыли во избежание аналогичных трагедий.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Рязанской области старшеклассница избила
Ученые: Пессимисты благодаря оборонительной
Эксперты протестировали новый Volkswagen Passat
Ученые: Нашу планету ожидает гуманитарный кризис
Волгоградские школьники перед уроками пили
Volvo откажется от разработки новых моторов
В Риме миллионы перепуганных птиц закрыли небо
Александр Семчев откровенно признался, что не
Власти Индии будут оплачивать своим бедным
В США остановлен эксперимент по имитации полета
Машина времени Сэмюеля Уорнера спрятана на
Ученые разработали технологию, позволяющую
Эдгар Кейси говорил о втором пришествии Христа в
Lenovo анонсировала алюминиевые
Пекло Восточной Гуты: ВКС РФ ответили американцам
Бритни Спирс на вручение премии Beauty Awards
В Сети появился новый опасный вирус-вымогатель с
Канадцы из города Уинсора восемь лет страдают от
Ученые разработали новые наночастицы для
Филипп Киркоров пришел в полный восторг от шоу
Эксперты назвали ТОП-10 автомобильных марок,
NASA опубликовало снимки спутников Марса Фобоса и
Жительница из штата Невада запечатлела на камеру
Ирина Аллегрова во время концерта шутливо
FIAT Chrysler к 2022 году откажется от дизельных
Пользователи Сети сравнили новый образ Дженнифер
Астрофизики обнаружили бериллий в сверхновой
Парики для лобков стали новым веянием
Анонсирован ТОП-5 самых крутых и ярких «Геликов»
Ученые: Анализ гидротермальных источников покажет
Просмотреть все новости