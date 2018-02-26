В Пенсильвании неизвестные науке подземные хищники растерзали 15 шахтеров

Это произошло в 40-х годах возле города Диксонвилла. Тогда официальной версией стал обвал, но когда инспектор вместе с напарником решил спуститься в завал, чтобы отыскать тела погибших людей, перед его глазами возникла ужасная картина. Все останки были разорваны в клочья загадочными существами, а также некоторые части тел пропали. В это время возникли проблемы с возвращением на поверхность, после чего уставшие спасатели решили немного отдохнуть.Задремавший американец был в шоке, когда увидел возле себя неизвестного монстра, имеющего огромный рост. Тогда он не тронул свидетелей событий, но они боялись возвращения животного, не принадлежащего к нашему миру. Потом многие эксперты считали, что эти создания создали ловушку для своих жертв, после чего шахту закрыли во избежание аналогичных трагедий.