Ученые: Чай каркаде является самым лучшим напитком для женского здоровья
Американские ученые и медики после исследования назвали чай каркаде самым лучшим напитком для женского здоровья. Он может помочь справиться со многими недугами или стать средством для их профилактики.
В его составе есть листья гибискуса, которые помогают избавиться от сильных спазм и предменструального синдрома. При регулярном употреблении чая женщины смогут забыть о болевых ощущениях в области живота и поясницы.
Также этот природный целитель быстро восстанавливает нарушенный гормональный баланс в организме. Потому медики рекомендуют употребление напитка при различных воспалительных процессах и болезнях органов малого таза.
В его составе есть листья гибискуса, которые помогают избавиться от сильных спазм и предменструального синдрома. При регулярном употреблении чая женщины смогут забыть о болевых ощущениях в области живота и поясницы.
Также этот природный целитель быстро восстанавливает нарушенный гормональный баланс в организме. Потому медики рекомендуют употребление напитка при различных воспалительных процессах и болезнях органов малого таза.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:00