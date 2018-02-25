Ученые: Чай каркаде является самым лучшим напитком для женского здоровья

В его составе есть листья гибискуса, которые помогают избавиться от сильных спазм и предменструального синдрома. При регулярном употреблении чая женщины смогут забыть о болевых ощущениях в области живота и поясницы.Также этот природный целитель быстро восстанавливает нарушенный гормональный баланс в организме. Потому медики рекомендуют употребление напитка при различных воспалительных процессах и болезнях органов малого таза.