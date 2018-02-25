Многие секты мира стали настоящей ловушкой для сознания и разрушают жизнь людей из-за своих учений

Верующие из общины пало кроме культа предков, почитают силы природы, а также включили в ритуалы элементы черной магии. Они вытаскивают трупы покойников из могил, чтобы потом разделывать их на алтаре, а также имею множество жутких правил, хотя не связаны с сатанизмом. Джайнисты запрещают убийства живых существ, включая клопов или комаров, а также носят на лицах марлевые повязки, чтобы не вдохнуть в себя насекомое. Даже идя по дороге, люди подметают ее перед собой, вот только запреты не касаются растений, уничтожаемых сектантами ради пищи.Самым молодым течением стало движение Этериуса, где верующие поклоняются пришельцам и уверены в существовании звездного парламента. Оно возникло благодаря британскому таксисту, получающему послания из космоса. Это направление не связано с исследователями, которые тоже не отрицают наличие разумной жизни во Вселенной, но в данном случае люди поклоняются земному учителю, считая его проводником между мирами.