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Многие секты мира стали настоящей ловушкой для сознания и разрушают жизнь людей из-за своих учений

Кроме известных религий в мире есть множество сект, ставших настоящей ловушкой для сознания и разрушающих жизнь людей из-за своих учений. Новые течения привлекают молодых людей, а также их невозможно остановить запретами и наказаниями.

Верующие из общины пало кроме культа предков, почитают силы природы, а также включили в ритуалы элементы черной магии. Они вытаскивают трупы покойников из могил, чтобы потом разделывать их на алтаре, а также имею множество жутких правил, хотя не связаны с сатанизмом. Джайнисты запрещают убийства живых существ, включая клопов или комаров, а также носят на лицах марлевые повязки, чтобы не вдохнуть в себя насекомое. Даже идя по дороге, люди подметают ее перед собой, вот только запреты не касаются растений, уничтожаемых сектантами ради пищи.

Многие секты мира стали настоящей ловушкой для сознания и разрушают жизнь людей из-за своих учений


Самым молодым течением стало движение Этериуса, где верующие поклоняются пришельцам и уверены в существовании звездного парламента. Оно возникло благодаря британскому таксисту, получающему послания из космоса. Это направление не связано с исследователями, которые тоже не отрицают наличие разумной жизни во Вселенной, но в данном случае люди поклоняются земному учителю, считая его проводником между мирами.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:20
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