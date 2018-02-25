Многие секты мира стали настоящей ловушкой для сознания и разрушают жизнь людей из-за своих учений
Кроме известных религий в мире есть множество сект, ставших настоящей ловушкой для сознания и разрушающих жизнь людей из-за своих учений. Новые течения привлекают молодых людей, а также их невозможно остановить запретами и наказаниями.
Верующие из общины пало кроме культа предков, почитают силы природы, а также включили в ритуалы элементы черной магии. Они вытаскивают трупы покойников из могил, чтобы потом разделывать их на алтаре, а также имею множество жутких правил, хотя не связаны с сатанизмом. Джайнисты запрещают убийства живых существ, включая клопов или комаров, а также носят на лицах марлевые повязки, чтобы не вдохнуть в себя насекомое. Даже идя по дороге, люди подметают ее перед собой, вот только запреты не касаются растений, уничтожаемых сектантами ради пищи.
Самым молодым течением стало движение Этериуса, где верующие поклоняются пришельцам и уверены в существовании звездного парламента. Оно возникло благодаря британскому таксисту, получающему послания из космоса. Это направление не связано с исследователями, которые тоже не отрицают наличие разумной жизни во Вселенной, но в данном случае люди поклоняются земному учителю, считая его проводником между мирами.
Верующие из общины пало кроме культа предков, почитают силы природы, а также включили в ритуалы элементы черной магии. Они вытаскивают трупы покойников из могил, чтобы потом разделывать их на алтаре, а также имею множество жутких правил, хотя не связаны с сатанизмом. Джайнисты запрещают убийства живых существ, включая клопов или комаров, а также носят на лицах марлевые повязки, чтобы не вдохнуть в себя насекомое. Даже идя по дороге, люди подметают ее перед собой, вот только запреты не касаются растений, уничтожаемых сектантами ради пищи.
Самым молодым течением стало движение Этериуса, где верующие поклоняются пришельцам и уверены в существовании звездного парламента. Оно возникло благодаря британскому таксисту, получающему послания из космоса. Это направление не связано с исследователями, которые тоже не отрицают наличие разумной жизни во Вселенной, но в данном случае люди поклоняются земному учителю, считая его проводником между мирами.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:20