Стефания Маликова «рисковала жизнью» вместе со своим бойфрендом

Как оказалось, на публикации запечатлена обыкновенная оптическая иллюзия, и Маликовой на самом деле не пришлось рисковать жизнью, однако далеко не все подписчики это поняли. Фанаты в комментариях к фото написали множество критических отзывов, где досталось и родителям Стеши.Сама же девушка на критику никак не отреагировала, хоть, в целом, Маликова постоянно сталкивается с отзывами критического характера от многочисленных подписчиков. При всем этом её последний снимок с Леонидом собрал немало одобрительных отзывов. Пост в течение восемнадцати часов сумел собрать около 25 тысяч отметок «Мне нравится» и более 90 комментариев.