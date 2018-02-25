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Стефания Маликова «рисковала жизнью» вместе со своим бойфрендом

Стефания Маликова в данное время встречается с Леонидом Груздевым. Девушка время от времени обнародует в соцсетях совместные с ним публикации. Последний снимок с ним вызвал большой ажиотаж среди подписчиков Стеши. На выложенном фото Маликова запечатлена над пропастью, при этом Леонид держит её за руку.

Стефания Маликова «рисковала жизнью» вместе со своим бойфрендом

Как оказалось, на публикации запечатлена обыкновенная оптическая иллюзия, и Маликовой на самом деле не пришлось рисковать жизнью, однако далеко не все подписчики это поняли. Фанаты в комментариях к фото написали множество критических отзывов, где досталось и родителям Стеши.

Сама же девушка на критику никак не отреагировала, хоть, в целом, Маликова постоянно сталкивается с отзывами критического характера от многочисленных подписчиков. При всем этом её последний снимок с Леонидом собрал немало одобрительных отзывов. Пост в течение восемнадцати часов сумел собрать около 25 тысяч отметок «Мне нравится» и более 90 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:40
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