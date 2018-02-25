Военные истребители сражались с НЛО над американской Зоной -51
Исследователи НЛО стали свидетелями необычного события над американской Зоной -51. Военные истребители сражались с пришельцами и были зафиксированы на камеру.
Сначала им удалось заметить только воздушный транспорт людей, но потом к ним присоединился необычный объект, напоминающий беспилотник, в котором мог находиться гуманоид. НЛО имел формы треугольника и не выпускал реактивные струи, а также приобретал странные очертания во время своих маневров.
Эксперты предположили, что между военными и внеземными гостями произошло настоящее сражение, но скептики уверены, что это были очередные испытания техники. Кроме секретной базы в этом месте есть аналог ВВС, где разработки ученых проходят тестирование.
Сначала им удалось заметить только воздушный транспорт людей, но потом к ним присоединился необычный объект, напоминающий беспилотник, в котором мог находиться гуманоид. НЛО имел формы треугольника и не выпускал реактивные струи, а также приобретал странные очертания во время своих маневров.
Эксперты предположили, что между военными и внеземными гостями произошло настоящее сражение, но скептики уверены, что это были очередные испытания техники. Кроме секретной базы в этом месте есть аналог ВВС, где разработки ученых проходят тестирование.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10