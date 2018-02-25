В Discord появились подтверждённые серверы для киберспортивных команд, а также лиг

Раньше официальные каналы в сервисе для голосового общения создавали только музыканты и разработчики игр. Фанаты команд теперь могут общаться с любимыми игроками и единомышленниками. В Discord доступно уже двадцать новых подтверждённых киберспортивных серверов. Это основательно должно упростить работу менеджеров по связям с общественностью команд, уделяющих достаточно много внимания сообществу. Серверы, подтверждённые в Discord, как и в прочих соцсетях получают отметку непосредственно в виде галочки.Discord является единственным мессенджером, позволяющим взаимодействовать в реальном времени командам, а также их поклонникам. Discord является официальным каналом для фанатов, сотрудников Team Liquid, игроков, местом организации профессиональных киберспортивных мероприятий.