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Ученые: Парфюм провоцирует мигрень и аллергические реакции

Австралийские ученые в ходе ряда экспериментов выяснили, что причиной частой мигрени и аллергии может быть любимый парфюм. Примерно 35% всего населения Земли весьма чувствительны к различным ингредиентам духов.

Ученые: Парфюм провоцирует мигрень и аллергические реакции


С возрастом у любителей духов чаще проявляется отдышка, аллергические высыпания и регулярные боли головы. Бразильские исследователи, проводившие свои изыскания в области воздействия парфюма на человека, установили, что 70% волонтеров, страдавших от мигрени, чувствовали себя хуже при 25-минутном контакте с духами.

Большинство парфюмированных средств производятся из синтетических материалов, поэтому для аллергиков весьма сложно определить, возникнет ли реакция от применения указанного продукта или нет. При появлении признаков аллергической реакции распыление духов необходимо срочно прекратить.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:55
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