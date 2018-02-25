Ученые нашли экономичный и эффективный новый способ получения аммиака
Учеными найден новый метод производства в домашних условиях аммиака. Как рассказали специалисты, чтобы применить данный способ, необходим борилен, с помощью которого можно делать разделение и связывание атомов азота.
Сегодняшние этапы развития индустрии по производству аммиака, потребляют из всей электроэнергии мира, приблизительно 1 процент. По словам исследователей, существует способ значительного сокращения данного необоснованного расхода, основанный на применении молекул борилена. С помощью данного класса соединений проводят ускорение реакций, которые проходят без использования каких-либо внешних симуляций.
Ранее, в производстве аммиака, для реакций использовали металл. С помощью его атомов разрывались связи в структурных составляющих азота, что и позволяло образовать необходимое вещество. Молекула, созданная учеными, обладает особенностью повторять орбитальную форму структуры металла. И хотя еще рано говорить о возможности внедрении данной методики, специалисты не сомневаются, что достаточно нескольких лет, и все производства ее примут, а так же полностью перейдут на новый метод.
Сегодняшние этапы развития индустрии по производству аммиака, потребляют из всей электроэнергии мира, приблизительно 1 процент. По словам исследователей, существует способ значительного сокращения данного необоснованного расхода, основанный на применении молекул борилена. С помощью данного класса соединений проводят ускорение реакций, которые проходят без использования каких-либо внешних симуляций.
Ранее, в производстве аммиака, для реакций использовали металл. С помощью его атомов разрывались связи в структурных составляющих азота, что и позволяло образовать необходимое вещество. Молекула, созданная учеными, обладает особенностью повторять орбитальную форму структуры металла. И хотя еще рано говорить о возможности внедрении данной методики, специалисты не сомневаются, что достаточно нескольких лет, и все производства ее примут, а так же полностью перейдут на новый метод.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:30