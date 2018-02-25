В 2018 году Китай приступит к созданию системы спутников Hongyan

Согласно официальным заявлениям представителей CASC, работы по созданию телекоммуникационной сети Hongyan будут вестись в несколько этапов. Таким образом, через определенное время на низкой околоземной орбите окажется группировка из 300 спутников, которая предоставит услуги телекоммуникации для Земли.Интересно, что в этом году китайцы запланировали 35 запусков ракет-носителей. За эти пуски они собираются вывести 18 спутников Beidou, которые войдут в навигационную группу и станут аналогом ГЛОНАСС. Отмечается, что уже к 2020 году Beidou покроет территорию не только «Экономического пояса Шелкового пути», но и других регионов планеты.