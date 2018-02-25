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В 2018 году Китай приступит к созданию системы спутников Hongyan

Стало известно, что Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) собирается в этом году начать создание сети спутников Hongyan, которые планируется вывести на низкую земную орбиту. Так отмечается, что в системе должно оказаться 300 аппаратов.

В 2018 году Китай приступит к созданию системы спутников Hongyan


Согласно официальным заявлениям представителей CASC, работы по созданию телекоммуникационной сети Hongyan будут вестись в несколько этапов. Таким образом, через определенное время на низкой околоземной орбите окажется группировка из 300 спутников, которая предоставит услуги телекоммуникации для Земли.

Интересно, что в этом году китайцы запланировали 35 запусков ракет-носителей. За эти пуски они собираются вывести 18 спутников Beidou, которые войдут в навигационную группу и станут аналогом ГЛОНАСС. Отмечается, что уже к 2020 году Beidou покроет территорию не только «Экономического пояса Шелкового пути», но и других регионов планеты.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:40
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