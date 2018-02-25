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Лена Миро назвала Кудрявцеву, Семенович и Борисову проститутками

Лена Миро, являющаяся известным блогером, назвала российских телезвезд – «дешевками». По её словам, они не стыдятся заявлять на всю страну, что им за секс-услуги предлагали деньги.

Лена Миро назвала Кудрявцеву, Семенович и Борисову проститутками


Лена имеет в виду Кудрявцеву, Семенович и Борисову. Миро приводит слова Семенович, которая говорила, что ей якобы за ночь предлагали два миллиона долларов, однако она ответила отказом. По мнению блогера, если девушке за половую связь предлагают деньги, то она ведёт себя так, как будто бы готова взять деньги, мужчины, в свою очередь, видят в ней проститутку.

Миро рассказала эпизод из телесериала «Аббатство Даунстоун», где аристократ рассердился на супругу за то, что в её спальню пробрался незнакомец, который искал её любви. Невзирая на отказ, лорд так и не простил супругу, потому что он считал, что в данном случае женщина сама дала повод. По слова Лены, у российских звезд чувство достоинства зависит от количества денег, которые им платят за любовь.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:20
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