Гарвардский психолог Стивен Пинкер советует людям дарить пришельцам цветы
Гарвардскому психологу Стивену Пинкеру довелось лично встретиться с внеземными существами, описанными в его книге “Просветление”. Он советует людям дарить пришельцам цветы, чтобы иметь успех в общении.
Только дружелюбие и грамотность могут помочь землянам наладить контакт с гуманоидами, потому что они развиты сильнее, чем наша цивилизация. Они тоже миролюбиво настроены по отношению к человеку, а все сюжеты о злобных монстрах в боевиках являются выдумкой авторов.
Причиной отторжения даже среди жителей планеты стали расовые и культурные различия между народами. Однако инопланетяне позитивно воспринимают такие подарки, хотя сам психолог жалеет, что не сделал это в детские годы во время неожиданной встречи.
Только дружелюбие и грамотность могут помочь землянам наладить контакт с гуманоидами, потому что они развиты сильнее, чем наша цивилизация. Они тоже миролюбиво настроены по отношению к человеку, а все сюжеты о злобных монстрах в боевиках являются выдумкой авторов.
Причиной отторжения даже среди жителей планеты стали расовые и культурные различия между народами. Однако инопланетяне позитивно воспринимают такие подарки, хотя сам психолог жалеет, что не сделал это в детские годы во время неожиданной встречи.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00