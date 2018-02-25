Гарвардский психолог Стивен Пинкер советует людям дарить пришельцам цветы

Только дружелюбие и грамотность могут помочь землянам наладить контакт с гуманоидами, потому что они развиты сильнее, чем наша цивилизация. Они тоже миролюбиво настроены по отношению к человеку, а все сюжеты о злобных монстрах в боевиках являются выдумкой авторов.Причиной отторжения даже среди жителей планеты стали расовые и культурные различия между народами. Однако инопланетяне позитивно воспринимают такие подарки, хотя сам психолог жалеет, что не сделал это в детские годы во время неожиданной встречи.