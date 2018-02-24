Ученые: Древние жители Северной Арктики использовали бусы вместо паспортов

Украшения носили все лица, независимо от пола, а также они имели свои разновидности. Первые варианты делались из костей мамонта, а также умельцы использовали аналоги зайцев и песцов. Вторые диадемы были только из останков гигантских животных, а также имели рисунки.Также в качестве материала использовались зубы травоядных собратьев, после чего мастера вкладывали в свои шедевры особый смысл и могли создавать различные композиции. Кроме исторического наследия было найдено кладбище, где сохранились скелеты мамонтов, но археологи продолжают вести раскопки территории.