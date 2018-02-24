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Ученые: Древние жители Северной Арктики использовали бусы вместо паспортов

В 60-х годах ученые обнаружили в Северной Арктике Жоховскую стоянку, построенную древними людьми 28000 лет назад. После исследования артефактов им стало известно, что бусы и браслеты заменяли членам племени паспорта.

Украшения носили все лица, независимо от пола, а также они имели свои разновидности. Первые варианты делались из костей мамонта, а также умельцы использовали аналоги зайцев и песцов. Вторые диадемы были только из останков гигантских животных, а также имели рисунки.

Ученые: Древние жители Северной Арктики использовали бусы вместо паспортов


Также в качестве материала использовались зубы травоядных собратьев, после чего мастера вкладывали в свои шедевры особый смысл и могли создавать различные композиции. Кроме исторического наследия было найдено кладбище, где сохранились скелеты мамонтов, но археологи продолжают вести раскопки территории.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:45
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