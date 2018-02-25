Потенциально опасный гигантский астероид приблизиться к Земле весной

Однако ученые предупреждают, что хотя траектория полета астероида в данное время не представляет для Земли угрозы, но все может измениться в случае его столкновения с космическим мусором, который может сбить астероид с намеченного курса. Если это произойдет, ученые предрекают его падение в акватории Атлантического океана или в населенных регионах.Ученые отмечают, что астероидное тело sl-704 следует ожидать в марте. Ближе к весне будет ясно, измениться ли траектория его полета. Кроме того, опасения астрономов вызывает и форма астероида, так как она не является типичной для космических скал, а имеет вытянутую форму. Ученые опасаются, что это может повлиять на курс его полета.