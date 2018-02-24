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NASA планирует запустить миссию Europa Clipper к Юпитеру и его луне Европе в 2025 году

Налоговое предложение NASA в 2019 году, скорее всего, создаст еще одно противостояние между космическим агентством и Конгрессом США в отношении миссии Europa Clipper, в котором обсуждается не только запуск космического корабля, но и само его существование.

NASA планирует запустить миссию Europa Clipper к Юпитеру и его луне Европе в 2025 году


Бюджетное предложение 2019 года, выпущенное 12 февраля, предлагает для миссии денежные вливания в размере 264,7 млн. долларов, на которые NASA отправит космический корабль на орбиту вокруг Юпитера и сделает десятки облетов вокруг Европы, потенциально пригодной для жизни ледяной луны гигантской планеты. Это меньше, чем 425 миллионов долларов, которые администрация запросила для миссии в 2018 году.

Прогнозы будущих расходов на миссию, включенные в бюджетное предложение 2019 года, не предусматривают значительного увеличения. Они требуют еще одного снижения - до 200 млн. долларов в 2020 году, а затем с 2021 по 2023 год - до 360 млн. долларов в год.

«Бюджет позволяет нам вытащить Europa Clipper. Согласно расчетам бюджета прошлого года, мы сможем запустить его в 2026 году. Теперь у нас есть финансирование, необходимое нам для его запуска в 2025 году». - сказал Джим Грин, директор отдела планетарной науки NASA, в презентации на заседании Планетарного научного консультативного комитета здесь 21 февраля.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 19:21
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