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NASA показало точное место гибели Cassini в атмосфере Сатурна

NASA опубликовало изображение Сатурна, где точно указано место гибели самого известного зонда космического агентства Cassini, который после 13 лет пребывания на орбите кольцевой планеты, погиб в ее недрах в сентябре прошлого года.

NASA показало точное место гибели Cassini в атмосфере Сатурна


В сентябре 2017 года наступил конец эры для NASA, так как их космический корабль Cassini, наконец, завершил свою длительную миссию, которая дала одни из лучших изображений и данных о Сатурне и его спутниках, когда-либо исследованные учеными.

Миссия закончилась довольно эффектно, когда Cassini рухнул прямо в недра кольцевой планеты. В связи с большой популярностью зонда не только среди любителей космоса, но и именитых ученых, NASA опубликовало изображение, составленное из нескольких последних фотографий Cassini, показывающих его местоположение. Они были взяты во время окончательного спуска зонда в Сатурн, что позволило специалистам космического агентства определить, где именно он сгорел в атмосфере планеты. Вот исходное изображение:

NASA показало точное место гибели Cassini в атмосфере Сатурна


Все фотографии, которые вошли в это изображение, были сделаны, когда Cassini находился на высоте приблизительно 634 000 километров над поверхностью планеты. Если бы он был ближе, отмечают эксперты NASA, изображение, вероятно, было бы монохроматическим и менее интересным.

Эти снимки уникальны, так как настолько близко к поверхности Сатурна еще не находился ни один зонд мира, главным образом потому, что Cassini не возвратился обратно.

Однако ученые NASA поспешили успокоить фанатов маленького зонда, отметив, что фрагмент Cassini, вероятно, выжил, отделившись задолго до того, как космический корабль достиг Сатурна. Но никто точно не знает, где он сейчас. Известно лишь то, что он дрейфует через пространство где-то в нашей Солнечной системе.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 18:41
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