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Илон Маск отправил в космос засекреченный груз вместе с автомобилем

Многие специалисты склоняются к мнению, что кроме спорткара Tesla Илон Маск отправил в космос секретный груз, о котором никто не догадывался.

По некоторым данным, в космос вместе с ракетой и автомобилем был отправлен секретный груз, в котором содержится послание для разнообразных цивилизаций.
Илон Маск отправил в космос засекреченный груз вместе с автомобилем

Для инопланетных жителей Илон Маск решил передать диск, на котором была записана фантастическая сага «Фонд» Исаака Азимова. Данный диск можно использовать на протяжении 14 млрд. лет. Компания SpaceX сообщила, что в будущем будет практиковать отправку подобных сообщений обитателям нашей Вселенной.

Илон Маск считает, что жители Земли должны пытаться общаться с инопланетянами, но многие ученые против такого контакта, так как во время общения землян и пришельцев может произойти утечка информации, которая потянет за собой опасные последствия для Земли.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 20:45
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