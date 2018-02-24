Ученые: Мужчины испытывают оргазм чаще женщин

Длительность оргазма у женщин составляет около 20 секунд. Мужчины испытывают благоприятные ощущения на протяжении 3-10 с. Эрогенные зоны представительниц слабого пола являются менее восприимчивыми к раздражителям. Гормоны, которые отвечают у них за оргазм при половом акте, скапливаются в больших количествах, сохраняя дольше ощущения. Длительность их зависит от периода полового акта, личных физиологических особенности индивидов.Кроме того, их длительность может зависеть от периода полового акта. Также на продолжительности оргазма, сказываются и личные физиологические особенности людей. Практически невозможно определить силу оргазма женщин и мужчин. Она связана со спецификой полового акта, уровня выработки в организме гормонов. Женщины могут оргазм испытывать несколько раз подряд.