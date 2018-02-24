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Ученые: Мужчины испытывают оргазм чаще женщин

Учёные рассказали, что мужчины испытывают оргазм чаще женщин. Во время секса женщины получают удовлетворение в 60% случаев.

Ученые: Мужчины испытывают оргазм чаще женщин


Длительность оргазма у женщин составляет около 20 секунд. Мужчины испытывают благоприятные ощущения на протяжении 3-10 с. Эрогенные зоны представительниц слабого пола являются менее восприимчивыми к раздражителям. Гормоны, которые отвечают у них за оргазм при половом акте, скапливаются в больших количествах, сохраняя дольше ощущения. Длительность их зависит от периода полового акта, личных физиологических особенности индивидов.

Кроме того, их длительность может зависеть от периода полового акта. Также на продолжительности оргазма, сказываются и личные физиологические особенности людей. Практически невозможно определить силу оргазма женщин и мужчин. Она связана со спецификой полового акта, уровня выработки в организме гормонов. Женщины могут оргазм испытывать несколько раз подряд.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:45
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