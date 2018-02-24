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Компания Archos представляет персонального помощнико Archos Hello за 130 евро

Новое устройство, под названием Archos Hello, представила компания Archos на MWC 2018. Это умные колонки, представители класса персональных домашних помощников.

Работает новинка под управлением системы Android Oreo. Данный факт позволяет ей, как и любому планшетному компьютеру или смартфону, давать ответы на голосовые запросы, проигрывать музыку и видео, работать с видеозвонками, а так же выполнять типичные задачи пользователя, в том числе по умной бытовой технике. Точно не уточняется возможность поддержки новинкой Google Assistant.
Компания Archos представляет персонального помощнико Archos Hello за 130 евро


На платформе Archos Hello - 2 Гбайт оперативной памяти и четырехъядерный процессор, а так же 16 Гбайт встроенной памяти. Есть динамик, четыре микрофона, камера 5 мегапикселей, модули Bluetooth и Wi-Fi, емкостные характеристики аккумулятора - 4000 мАч. Модели могут оснащаться экранами 7-дюймов (разрешение HD) или 8,4-дюймов (разрешение Full HD).

Желающие, могут приобрести устройство ориентировочно летом 2018 года. Ценовой диапазон составит цену 130 евро для 7-дюймовой модели и 180 евро для 8,4-дюймовой.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:30
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