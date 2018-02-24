Компания Archos представляет персонального помощнико Archos Hello за 130 евро

Работает новинка под управлением системы Android Oreo. Данный факт позволяет ей, как и любому планшетному компьютеру или смартфону, давать ответы на голосовые запросы, проигрывать музыку и видео, работать с видеозвонками, а так же выполнять типичные задачи пользователя, в том числе по умной бытовой технике. Точно не уточняется возможность поддержки новинкой Google Assistant.На платформе Archos Hello - 2 Гбайт оперативной памяти и четырехъядерный процессор, а так же 16 Гбайт встроенной памяти. Есть динамик, четыре микрофона, камера 5 мегапикселей, модули Bluetooth и Wi-Fi, емкостные характеристики аккумулятора - 4000 мАч. Модели могут оснащаться экранами 7-дюймов (разрешение HD) или 8,4-дюймов (разрешение Full HD).Желающие, могут приобрести устройство ориентировочно летом 2018 года. Ценовой диапазон составит цену 130 евро для 7-дюймовой модели и 180 евро для 8,4-дюймовой.