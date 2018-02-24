Предки нового вида акул в Атлантическом океане могли быть старше динозавров – Ученые
Американские ученые обнаружили в Атлантическом океане новый вид акул. Они считают, что их предки могли быть старше динозавров, и обитали в подводных глубинах до появления организмов на суше.
Hexanchus vitulus тоже относится к хищникам, питающимся небольшими рыбами, а также он редко появляется на поверхности. Акулы отличаются от своих сородичей большим количеством шипов на коже, позволяющим двигаться по дну, несмотря на высокое давление.
Такие существа могли жить тут раньше животных, а также имеют необычную форму горла. У других видов пасть сразу связана с пищеводом без данного органа. Предки особей существовали на планете 250 млн лет назад и могли быть звеном в эволюции рыб, поднявшихся на поверхность и выбравшихся из океанов на сушу.
Hexanchus vitulus тоже относится к хищникам, питающимся небольшими рыбами, а также он редко появляется на поверхности. Акулы отличаются от своих сородичей большим количеством шипов на коже, позволяющим двигаться по дну, несмотря на высокое давление.
Такие существа могли жить тут раньше животных, а также имеют необычную форму горла. У других видов пасть сразу связана с пищеводом без данного органа. Предки особей существовали на планете 250 млн лет назад и могли быть звеном в эволюции рыб, поднявшихся на поверхность и выбравшихся из океанов на сушу.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:30