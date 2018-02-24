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Предки нового вида акул в Атлантическом океане могли быть старше динозавров – Ученые

Американские ученые обнаружили в Атлантическом океане новый вид акул. Они считают, что их предки могли быть старше динозавров, и обитали в подводных глубинах до появления организмов на суше.

Hexanchus vitulus тоже относится к хищникам, питающимся небольшими рыбами, а также он редко появляется на поверхности. Акулы отличаются от своих сородичей большим количеством шипов на коже, позволяющим двигаться по дну, несмотря на высокое давление.

Предки нового вида акул в Атлантическом океане могли быть старше динозавров – Ученые


Такие существа могли жить тут раньше животных, а также имеют необычную форму горла. У других видов пасть сразу связана с пищеводом без данного органа. Предки особей существовали на планете 250 млн лет назад и могли быть звеном в эволюции рыб, поднявшихся на поверхность и выбравшихся из океанов на сушу.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:30
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