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Ученые: Смертность в мире увеличивается даже при росте продолжительности жизни

Ученые отметили, что за последние 50 лет благодаря современной медицине повысилась рождаемость детей, а также это относится к продолжительности жизни. Однако смертность в мире увеличивается даже при таких факторах.

Опасные материалы в предметах человеческого быта существенно сокращают показатели, а также демография в разных странах различна. Сейчас власти КНР запретили семьям иметь больше двух детей из-за большого прироста населения на протяжении 20 лет.

Ученые: Смертность в мире увеличивается даже при росте продолжительности жизни


Американцы в данном отношении поддерживают стабильность, а африканцы имеют проблемы с рождением детей, связанные со сложными жизненными условиями. Ученые также опровергли прогнозы исследователей, касающиеся нехватки ресурсов и территории планеты для людей, потому они не соответствуют реальности.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:10
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