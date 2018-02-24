Ученые: Смертность в мире может повышаться независимо от показателей роста продолжительности жизни

На планете демографическая картина имеет в течение последних 50 лет положительный тренд. С каждым годом рождаемость увеличивается за счёт развития медицины, сокращения смертей при родах. Ещё распространение в быту вредоносных материалов приводит к существенному снижению жизни. Смертность практически пропорциональна увеличению рождаемости. Иногда ее показатели оказываются выше. Дела с демографией в разных странах обстоят неодинаково.Последние 20 лет прирост населения в КНР был остановлен. Правительство ввело закон про 2 и больше детей в семье. Численность населения в США остается стабильным. При этом в Африке констатируется постоянное уменьшение рождаемости вследствие сложных условий жизни.