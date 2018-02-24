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Модель плюс-сайз Эшли Грэм порадовала общественность откровенными снимками

Модель плюс-сайз Эшли Грэм, фигура которой не соответствует устоявшимся идеалам, смогла стать одной из наиболее востребованных моделей с лишним весом. Недавно на своей странице в социальной сети Грэм порадовала общественность откровенными снимками с пляжа.

Модель плюс-сайз Эшли Грэм порадовала общественность откровенными снимками


В своем интервью модель призналась, что не хочет, чтобы ее помещали в категории, определенные ее весом, а также не хочет слышать о том, что недостаточно хороша или некрасива из-за целлюлита, поскольку, по мнению Грэм, он довольно милый.

Модель плюс-сайз Эшли Грэм порадовала общественность откровенными снимками


Снимки модели плюс-сайз пользуются большой популярностью, однако немало и тех, кто не стесняется в выражениях, критикуя фигуру девушки. Несмотря ни на что, Эшли Грэм вполне устраивает ее фигура.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 18:30
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