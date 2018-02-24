Модель плюс-сайз Эшли Грэм порадовала общественность откровенными снимками

В своем интервью модель призналась, что не хочет, чтобы ее помещали в категории, определенные ее весом, а также не хочет слышать о том, что недостаточно хороша или некрасива из-за целлюлита, поскольку, по мнению Грэм, он довольно милый.Снимки модели плюс-сайз пользуются большой популярностью, однако немало и тех, кто не стесняется в выражениях, критикуя фигуру девушки. Несмотря ни на что, Эшли Грэм вполне устраивает ее фигура.