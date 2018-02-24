Ученые: С помощью ЭЭГ можно читать и иллюстрировать людские мысли

Во время тестов активность мозга изучалась во время запоминания и фиксирования изображения. Добровольцы сидели с приборами на голове и смотрели на мигающие картинки с лицами. Затем ученые считывали полученные данные и получали мысленный образ, запечатленный органом.Такая разработка эффективна и позволяет увидеть реальные события глазами очевидцев, кроме информации свидетелей. Также с ее помощью можно говорить с немыми пациентами без использования символов, а еще нейротехнология экономична и не занимает много времени.