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Ученые: С помощью ЭЭГ можно читать и иллюстрировать людские мысли

Канадским специалистам удалось с помощью ЭЭГ читать и иллюстрировать людские мысли. Такое открытие позволит изменить судебную практику и поможет лицам, не способным общаться словами.

Во время тестов активность мозга изучалась во время запоминания и фиксирования изображения. Добровольцы сидели с приборами на голове и смотрели на мигающие картинки с лицами. Затем ученые считывали полученные данные и получали мысленный образ, запечатленный органом.

Ученые: С помощью ЭЭГ можно читать и иллюстрировать людские мысли


Такая разработка эффективна и позволяет увидеть реальные события глазами очевидцев, кроме информации свидетелей. Также с ее помощью можно говорить с немыми пациентами без использования символов, а еще нейротехнология экономична и не занимает много времени.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00
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