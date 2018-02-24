Новый японский препарат способен уничтожить любой вирус гриппа
Японские ученые разработали новый препарат, способный уничтожить любой вирус гриппа. Эта новинка компании Shionogi может стать конкурентом швейцарским аналогам.
Сейчас Rosh является лидером по производству антибиотиков, но специалистам не удалось создать лекарство, помогающее бороться с вирусами нового поколения. Статистика показала, что множество людей пострадали от штамма h3n2, но сейчас эффективность нового средства была доказана во время опытов на грызунах.
Американские коллеги присутствовали при таком процессе и отметили, что Xofluza помогает избавиться от вируса за сутки. Препарат уничтожает инфекцию на 88%, так что при позитивных результатах он будет использоваться для лечения больных лиц.
Сейчас Rosh является лидером по производству антибиотиков, но специалистам не удалось создать лекарство, помогающее бороться с вирусами нового поколения. Статистика показала, что множество людей пострадали от штамма h3n2, но сейчас эффективность нового средства была доказана во время опытов на грызунах.
Американские коллеги присутствовали при таком процессе и отметили, что Xofluza помогает избавиться от вируса за сутки. Препарат уничтожает инфекцию на 88%, так что при позитивных результатах он будет использоваться для лечения больных лиц.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:15