Новый японский препарат способен уничтожить любой вирус гриппа

Сейчас Rosh является лидером по производству антибиотиков, но специалистам не удалось создать лекарство, помогающее бороться с вирусами нового поколения. Статистика показала, что множество людей пострадали от штамма h3n2, но сейчас эффективность нового средства была доказана во время опытов на грызунах.Американские коллеги присутствовали при таком процессе и отметили, что Xofluza помогает избавиться от вируса за сутки. Препарат уничтожает инфекцию на 88%, так что при позитивных результатах он будет использоваться для лечения больных лиц.