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Ученые: Современная одежда наносит серьезный ущерб экологии планеты из-за опасных красителей

Австралийские ученые выяснили, что современная одежда наносит серьезный ущерб экологии планеты из-за опасных красителей. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Большинство товаров поступают в магазины с азиатских рынков, но во время производства большое количество углекислого газа попадает в воздух, а также используемые соединения для цвета ткани вредят человеческому здоровью. Также старая одежда не разлагается после выбрасывания на помойки и входит в перечень ядовитых отходов.

Ученые: Современная одежда наносит серьезный ущерб экологии планеты из-за опасных красителей


Пока ученые призывают рассмотреть данную проблему и полностью перейти на экологические материалы, а также сделать реформы в легкой промышленности, чтобы они могли стать ресурсом, способным использоваться несколько раз. После носки изделий их можно будет сдать в центры и переработать для создания новых аналогов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:45
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