Ученые: Современная одежда наносит серьезный ущерб экологии планеты из-за опасных красителей

Большинство товаров поступают в магазины с азиатских рынков, но во время производства большое количество углекислого газа попадает в воздух, а также используемые соединения для цвета ткани вредят человеческому здоровью. Также старая одежда не разлагается после выбрасывания на помойки и входит в перечень ядовитых отходов.Пока ученые призывают рассмотреть данную проблему и полностью перейти на экологические материалы, а также сделать реформы в легкой промышленности, чтобы они могли стать ресурсом, способным использоваться несколько раз. После носки изделий их можно будет сдать в центры и переработать для создания новых аналогов.