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Ученые: Цивилизация майя имела множество социальных проблем

Группа археологов из США и Гватемалы во время раскопок места обитания цивилизации майя пришли к выводу, что империя погрязла в социальных проблемах. Разрушение семейных институтов, войны, экономический кризис и недостаток природных ресурсов негативно сказались на всей цивилизации.

Ученые: Цивилизация майя имела множество социальных проблем


Первый социальный катаклизм приходится на 150-300 гг., когда власти государства попали под влияние внешних сил, а численность местного населения резко сократилась. Антисоциальные решения руководства нескольких поселений майя привели к гибели целых регионов. Второй социальный кризис в цивилизации майя разыгрался в 800-950 гг., когда представители легендарной культуры развернули масштабное строительство, пишет портал "Политэксперт".

Впрочем, понять, что стало истинной причиной гибели майя, археологам так и не удалось. Ученые бьются над данной загадкой не одно десятилетие.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:40
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