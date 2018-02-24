Ученые: Магнитное поле Земли звенело при столкновении с солнечным ветром
Ученые рассказали, как 22 февраля 2018 года магнитное поле нашей планеты, отражая очередной поток солнечного ветра, стало звенеть, словно колокол. Магнитосфера Земли превратилась в гармоническую волнообразную субстанцию, утверждают планетологи.
Солнечный ветер, воздействуя на магнитосферу Земли, деформирует ее, заставляя колебаться. Однако случай, зафиксированный учеными 22 февраля, носит аномальный характер, когда волны, излучаемые нашей горячей звездой, вошли в резонанс с земными магнитными полями. В итоге сформировалась гармоническая волна с периодом в 100 сек.
Необычное явление наблюдалось примерно 1 час, пишет портал "Российского Диалога". Планетологи окрестили данный процесс Рс-волнами, когда и появляется знаменитое северное сияние, порожденное свечением заряженных частиц солнечного ветра, попавших в магнитосферу Земли.
Солнечный ветер, воздействуя на магнитосферу Земли, деформирует ее, заставляя колебаться. Однако случай, зафиксированный учеными 22 февраля, носит аномальный характер, когда волны, излучаемые нашей горячей звездой, вошли в резонанс с земными магнитными полями. В итоге сформировалась гармоническая волна с периодом в 100 сек.
Необычное явление наблюдалось примерно 1 час, пишет портал "Российского Диалога". Планетологи окрестили данный процесс Рс-волнами, когда и появляется знаменитое северное сияние, порожденное свечением заряженных частиц солнечного ветра, попавших в магнитосферу Земли.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:30