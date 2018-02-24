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Ученые: Магнитное поле Земли звенело при столкновении с солнечным ветром

Ученые рассказали, как 22 февраля 2018 года магнитное поле нашей планеты, отражая очередной поток солнечного ветра, стало звенеть, словно колокол. Магнитосфера Земли превратилась в гармоническую волнообразную субстанцию, утверждают планетологи.

Ученые: Магнитное поле Земли звенело при столкновении с солнечным ветром


Солнечный ветер, воздействуя на магнитосферу Земли, деформирует ее, заставляя колебаться. Однако случай, зафиксированный учеными 22 февраля, носит аномальный характер, когда волны, излучаемые нашей горячей звездой, вошли в резонанс с земными магнитными полями. В итоге сформировалась гармоническая волна с периодом в 100 сек.

Необычное явление наблюдалось примерно 1 час, пишет портал "Российского Диалога". Планетологи окрестили данный процесс Рс-волнами, когда и появляется знаменитое северное сияние, порожденное свечением заряженных частиц солнечного ветра, попавших в магнитосферу Земли.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:30
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