Специалисты определили наличие у человека гена непереносимости алкоголя

Результаты исследований получены после анализа специалистами геномов более 2-х тысяч человек. Причем, у половины из них была явно выражена проблема с зависимостью от алкоголя. Всеми остальными придерживался здоровый образ жизни, спиртное употреблялось в исключительных крайних случаях. Общие итоги показали, что в организме, попавшем в зависимость от алкоголя, происходят определенные мутации в генах. Вырабатывая вредоносные ферменты, у человека возникает чувство потребности в спиртном.Как определили ученые, ген может воздействовать на отбор приоритетов в организме человека. По этой причине он начинает ощущать постоянную алкогольную потребность. Случаи, составившие 60 процентов состава испытуемых, определили, что индивид испытывает чувство неприятных ощущений именно по причине психологического уровня настроя. Соответственно, организмом направляются в мозг сигналы, мутирующие на генном уровне, задавая тем самым потребности совершенно другого направления.Специалисты определили, что за подобную зависимость несет ответственность ген - β-Klotho. Он обычно развивается с годами у многих людей. Именно из-за его мутаций возникает вероятность зависимости от вредной привычки, в категорию которой попадает и постоянная необходимость употребления алкоголя.