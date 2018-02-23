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Ученые не знают, почему Вселенная продолжает расширяться ускоренными темпами

Вселенная расширяется, и ученые знают это уже почти столетие. Однако до сих пор остается тайной, почему она расширяется быстрее, чем раньше. Если новейшие исследования космического телескопа Hubble верны, тогда ответ может изменить все, что ученые знали о физике.

Ученые не знают, почему Вселенная продолжает расширяться ускоренными темпами


Еще в 2016 году Адам Риасс из Научного Университета Джона Хопкинса объявил результаты исследования, в ходе которого были установлены новые темпы роста Вселенной с достоверностью 97,6%: 45,5 мили в секунду на мегапарсек. Это число на 5-9% больше, чем скорость расширения, измеренная в начале Большого взрыва учеными при помощи микроволновой анизотропии Уилкинсона и спутника ESA Planck. Это означает, что уровень расширения Вселенной растет с самого начала, однако ученые не знают почему.

Риасс считает, что при наличии измерений количества темной энергии и нейтрино во Вселенной, можно измерить темпы ее расширения вскоре после Большого Взрыва, которое впоследствии может помочь установить границы расширения космического пространства. Однако, по мнению ученого, если Вселенная продолжит расширяться столь аномально быстро, то вычислить темпы роста поможет только Hubble.

Для этого странного несоответствия были определены три потенциальные причины: темная энергия может ускорять темпы роста границ Вселенной, стерильные нейтрино могут добавлять что-то к уравнению, или темная материя может оказывать большее влияние на вещество или радиации.

В любом случае ошибки в измерениях, вероятно, не виноваты. По словам Риаса, исследования Planck и Hubble кажутся прочными: «Оба результата были проверены несколькими способами, поэтому исключая ряд несвязанных ошибок. Все более вероятно, что это не ошибка, а особенность Вселенной Она продолжает расти ускоренными темпами».
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:08
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